Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"

Про це Дмитро Медведєв написав на X.

Голова панівної партії РФ "Єдина Росія" Дмитро Медведєв спробував поглузувати із заяв президента США Дональда Трампа. Американський президент нещодавно зазначив, що відправив атомні підводні човни до узбережжя РФ.

"Новий епізод трилера "Ядерні підводні човни для постів на X". Трамп знову згадав про підводні човни, які він нібито "відправив до російських берегів", наполягаючи, що вони "дуже добре заховані". Як то кажуть, важко знайти чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає", - написав Медведєв.

фото: скриншот з Х

Під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії 30 вересня Трамп заявив, що сказав диктатору РФ Володимиру Путіну, що той "погано виглядає", а главу російської ради безпеки Дмитра Медведєва назвав "дурним".

"Російська Федерація нещодавно трохи нам погрожувала. І я відправив туди атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це, тому що він згадав слово "атомний"... Це був дурний чоловік, який працював на Путіна. І я відправив один або два підводні човни до узбережжя Російської Федерації. Просто для підстраховки. Ми не можемо дозволити людям легковажно вживати це слово", – висловився Трамп.

