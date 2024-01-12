Медведєв відреагував на візит Сунака в Україну і пригрозив британцям війною
У п'ятницю, 12 січня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Великій Британії війною
Про це Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.
"Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центр Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?", - пише заступник голови Ради безпеки РФ.
За словами Медведєва, британці - це одвічні вороги РФ.
"І ще: сподіваюся, наші одвічні вороги зухвалі британці розуміють, що розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни нашій країні", - йдеться у заяві терориста.
Візит Ріші Сунака в Україну
12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
Також Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Він передбачає додаткове обладнання до ППО, протитанкову зброю, ракети дальнього радіуса дії й тисячі снарядів. Також у рамках допомоги будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових.
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