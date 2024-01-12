Медведєв відреагував на візит Сунака в Україну і пригрозив британцям війною

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

"Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центр Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?", - пише заступник голови Ради безпеки РФ.

За словами Медведєва, британці - це одвічні вороги РФ.

"І ще: сподіваюся, наші одвічні вороги зухвалі британці розуміють, що розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни нашій країні", - йдеться у заяві терориста.

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