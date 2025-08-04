"Мені здається, Путін перейшов усі можливі лінії терпіння Трампа": Огризко про ймовірний результат дедлайну ультиматуму для РФ

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

"Як завжди, є два варіанти: один - гарний, другий - поганий. Якщо говорити про гарний, то може бути те, що Трамп все ж таки, попри всю свою непослідовність, доведе справу до кінця і таки Росія отримає те, що вже давно мала отримати. А саме доволі жорсткі санкції, які будуть добивати й так напів, вибачте за це слово, дохлу російську економіку. Варіант номер два, Віткофф який, як начебто зараз оголосив Трамп, прибуде до Москви напередодні завершення цього ультиматуму, щось привезе Трампу і той скаже: "Ну, я передумав, даю ще 50 днів, чи 20, чи 40, чи скільки там було". Такий варіант я так само не виключаю, тому що ми маємо справу з доволі непередбачуваним політиком, який змінює свою позицію доволі швидко. Так що давайте все-таки виходити з позитиву", - сказав він.

Володимир Огризко вважає, що російський диктатор Володимир Путін перетнув усі можливі червоні лінії терпіння президента США Дональда Трампа.

"Мені здається все-таки що Путін перейшов усі можливі лінії терпіння, які були у Трампа, він його привселюдно і повсюдно, і повсякчасно принижував, робив це публічно. Мені здається, що такі речі Трамп не пробачає. Ну і не забуваймо, що Трамп якось дуже несподівано звернув увагу на ці божевільні заяви Медведєва. Адже раніше, якщо ми проаналізуємо реакції Трампа, то він його взагалі впритул, як кажуть, не бачив і не розумів, що це за персона. А тут раптом побачив. Мені здається, це лише формальна причина для того, щоб показати Путіну, що: "Дивись, у мене теж є ядерна зброя, і я теж можу нею раптом що скористатися, але це означатиме твій і фізичний, і політичний кінець". Так що дивимося, лишилося власне кілька днів. Я все-таки сподіваюся, що Трамп проявить себе лідером", - наголосив дипломат.