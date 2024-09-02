Мер Парижа заявила, що хоче залишити на Ейфелевій вежі олімпійські кільця після завершення Ігор
Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що хоче зберегти олімпійські кільця на Ейфелевій вежі після завершення літніх Ігор. Захисники культурної спадщини Франції обурені
Про це повідомляє BBC.
"Рішення за мною, і у мене є згода МОК (Міжнародного олімпійського комітету - ред.), - заявила вона. - Так, вони залишаться на Ейфелевій вежі".
У виданні зазначили, що деякі парижани підтримали цей крок, але інші, в тому числі захисники культурної спадщини, заявили, що це погана ідея, яка "осквернить" культовий пам'ятник французької столиці.
П'ять кілець - шириною 29 метрів, висотою 15 метрів і вагою 30 тонн - були встановлені на Ейфелевій вежі перед відкриттям Олімпійських ігор у Парижі 26 липня і, як очікувалося, мали бути зняті після церемонії закриття Паралімпіади 8 вересня.
Ідальго заявила, що нинішні кільця занадто важкі і колись будуть замінені на легшу версію.
За її словами, під час Ігор "французи знову полюбили Париж", і вона хотіла б, щоб "цей святковий дух залишився і надалі".
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Заплановані на неділю, 1 вересня, змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 в Парижі були перенесені через занепокоєння щодо якості води в річці Сена після сильних дощів.
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