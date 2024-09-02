Мер Парижа заявила, що хоче залишити на Ейфелевій вежі олімпійські кільця після завершення Ігор

Про це повідомляє BBC.

"Рішення за мною, і у мене є згода МОК (Міжнародного олімпійського комітету - ред.), - заявила вона. - Так, вони залишаться на Ейфелевій вежі".

У виданні зазначили, що деякі парижани підтримали цей крок, але інші, в тому числі захисники культурної спадщини, заявили, що це погана ідея, яка "осквернить" культовий пам'ятник французької столиці.

П'ять кілець - шириною 29 метрів, висотою 15 метрів і вагою 30 тонн - були встановлені на Ейфелевій вежі перед відкриттям Олімпійських ігор у Парижі 26 липня і, як очікувалося, мали бути зняті після церемонії закриття Паралімпіади 8 вересня.

Ідальго заявила, що нинішні кільця занадто важкі і колись будуть замінені на легшу версію.

За її словами, під час Ігор "французи знову полюбили Париж", і вона хотіла б, щоб "цей святковий дух залишився і надалі".