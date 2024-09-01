Змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 перенесли через погану якість води в Сені
Заплановані на неділю, 1 вересня, змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 в Парижі були перенесені через занепокоєння щодо якості води в річці Сена після сильних дощів
Про це повідомляє Associated Press.
У виданні зазначили, що сильні дощі в Парижі в п'ятницю та суботу призвели до потрапляння стічних вод та дощових потоків у річку, що спричинило зростання рівня бактерій, включно з кишковою паличкою.
"У п'ятницю йшов сильний дощ, а потім ще й у суботу. Тому міжнародна федерація і оргкомітет ... з принципу обережності вирішили відкласти всі заходи на один день, ймовірно до завтра", - заявив заступник мера Парижа П'єр Рабадан.
Згідно зі спільною заявою оргкомітету "Париж 2024" та Всесвітньої федерації тріатлону, 11 змагань з тріатлону заплановані на 2 вересня за умови, що аналізи води дозволять це зробити.
Попри це, заступник мера Парижа П'єр Рабадан запевнив, що перспективи паралімпійських змагань з тріатлону, які відбудуться в понеділок, покращуються. Він також підкреслив, що спортивні змагання в річці триватимуть і після Паралімпіади, оскільки якість води в майбутньому дозволить це робити.
- У четвер, 29 серпня, у Парижі стартували XVII літні Паралімпійські ігри: який вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе