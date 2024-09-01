Змагання з тріатлону на Паралімпіаді-2024 перенесли через погану якість води в Сені

Про це повідомляє Associated Press.

У виданні зазначили, що сильні дощі в Парижі в п'ятницю та суботу призвели до потрапляння стічних вод та дощових потоків у річку, що спричинило зростання рівня бактерій, включно з кишковою паличкою.

"У п'ятницю йшов сильний дощ, а потім ще й у суботу. Тому міжнародна федерація і оргкомітет ... з принципу обережності вирішили відкласти всі заходи на один день, ймовірно до завтра", - заявив заступник мера Парижа П'єр Рабадан.

Згідно зі спільною заявою оргкомітету "Париж 2024" та Всесвітньої федерації тріатлону, 11 змагань з тріатлону заплановані на 2 вересня за умови, що аналізи води дозволять це зробити.

Попри це, заступник мера Парижа П'єр Рабадан запевнив, що перспективи паралімпійських змагань з тріатлону, які відбудуться в понеділок, покращуються. Він також підкреслив, що спортивні змагання в річці триватимуть і після Паралімпіади, оскільки якість води в майбутньому дозволить це робити.