Мера Единбурга Дея звинуватили у домаганнях до українських біженок і відсторонили від посади

Про це пишуть BBC і Daily Record.

Як з’ясували журналісти, 50-річний Дей "бомбардував" українських біженок повідомленнями, у яких запитував їх про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішнього вигляду та пропонував зустрітися за вином.

У повідомленнях громадянкам України він також використовував емоджі серця та поцілунку. Крім того, Дей знаходив українок у застосунках для знайомств, де його повідомлення були більш відвертими.

Одна із жінок, із якою поспілкувалися журналісти, розповіла, що після приїзду до Шотландії почувалася самотньою в новій країні, тому вона була здивована, коли нею "зацікавилася людина такої високої посади". За її словами, вона кілька разів бачила Дея на проукраїнських акціях.

Інші українки також розповіли, що мер Единбургу виявляв до них сексуальний інтерес, і вони намагалися бути з ним ввічливими, хоч відчували тиск від його сексуальних натяків.

Українські біженки вже звертались до правоохоронців через повідомлення політика. У жовтні 2024 року слідчі почали перевірку. Зараз же правоохоронці перевіряють повідомлення за останні 18 місяців, розпитують колег Кеммі Дея та інших високопосадовців.

Лідер шотландських лейбористів Анас Сарвар заявив, що глибоко засмучений через звинувачення проти Кеммі Дея. Речниця партії сказала, що лейбористи серйозно ставляться до всіх звинувачень, а на час перевірки Дея відсторонили від посади.

Сам Дей раніше казав, що з ним не зв’язувалася поліція, і він нібито не має уявлення, що проти нього триває розслідування.

Втім, консульство України в Единбурзі заявило, що чекає на результати розслідування та сподівається на справедливе вирішення справи. Лідери опозиції в міській раді Единбурга закликали Дея негайно піти у відставку на тлі звинувачень проти нього.