Суд у Гаазі розслідуватиме можливі сексуальні домагання прокурора Хана, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні анонімні джерела.

Серед країн, які ратифікували Римський статут, поширили внутрішній документ, у якому Хана закликали на час розслідування тимчасово відмовитися від своєї ролі у постійному суді з воєнних злочинів у Гаазі. Проте він міг би дозволити одному зі своїх заступників виконувати обов'язки прокурора.

"Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування", – йдеться в документі.

Проте, як зазначає агентство, поки не зрозуміло, чи керівний орган суду просив Хана зробити це.

Офіс Хана переадресував запитання журналістів до його адвоката, дзвінки та запити ЗМІ до юристів залишилися без відповіді.

Джерело Reuters заявляє, що ймовірна потерпіла у справі Хана не впевнена у незалежності внутрішнього органу суду, адже його новий голова раніше працював в апараті Хана і це нібито призвело до витоку інформації про звинувачення в домаганнях.

Зазначається, що зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, 7 листопада.

Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галланта й очільників угрупування ХАМАС. Сам прокурор заявив, що звинувачення у неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу.