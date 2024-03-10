Мета Путіна - дестабілізувати Західну Європу: розвідка Швейцарії попереджає щодо шпигунів із РФ

Про це повідомляє швейцарська газета Tagesanzeiger.

"Європа перебуває у стані війни, - заявив Пітер Реглі, колишній голова розвідувальної служби. - Мета Путіна - дестабілізувати Західну Європу. Це вимагає всебічного збору інформації".

Як зазначають у FIS, в центрі уваги розвідки перебувають питання протидії російській шпигунській діяльності. Окрім кібершпигунства, значна частина збору інформації у Швейцарії здійснюється за допомогою людських джерел.

У виданні зазначили, що російські агенти, замасковані під дипломатів, в основному діють з нейтральних країн - Швейцарії та Австрії, майже третина російських місій в Європі зараз контролюється з "безпечних центрів" Женеви та Відня.

За словами колишнього російського дипломата Бориса Бондарева, Женева є "одним з найважливіших центрів для російських спецслужб".

Кількість російських дипломатів у Швейцарії залишається стабільною з початку війни РФ проти України. Зараз у країні щонайменше третина дипломатичного персоналу у Швейцарії працює на російські спецслужби.

"Це лише верхівка айсберга, - підкреслив колишній керівник розвідки Реглі. - Федеральна рада могла б зробити більше проти шпигунської діяльності Росії на швейцарській землі".

Однак, за його словами, уряд країни віддає перевагу застарілому іміджу нейтралітету.

"Будь-хто, хто сьогодні нейтральний, є на боці агресора", - констатував Реглі.