Мета Путіна - дестабілізувати Західну Європу: розвідка Швейцарії попереджає щодо шпигунів із РФ
Федеральна розвідувальна служба Швейцарії (FIS) посилила попередження про шпигунство, заявивши, що найбільша загроза наразі походить від російських спецслужб
Про це повідомляє швейцарська газета Tagesanzeiger.
"Європа перебуває у стані війни, - заявив Пітер Реглі, колишній голова розвідувальної служби. - Мета Путіна - дестабілізувати Західну Європу. Це вимагає всебічного збору інформації".
Як зазначають у FIS, в центрі уваги розвідки перебувають питання протидії російській шпигунській діяльності. Окрім кібершпигунства, значна частина збору інформації у Швейцарії здійснюється за допомогою людських джерел.
У виданні зазначили, що російські агенти, замасковані під дипломатів, в основному діють з нейтральних країн - Швейцарії та Австрії, майже третина російських місій в Європі зараз контролюється з "безпечних центрів" Женеви та Відня.
За словами колишнього російського дипломата Бориса Бондарева, Женева є "одним з найважливіших центрів для російських спецслужб".
Кількість російських дипломатів у Швейцарії залишається стабільною з початку війни РФ проти України. Зараз у країні щонайменше третина дипломатичного персоналу у Швейцарії працює на російські спецслужби.
"Це лише верхівка айсберга, - підкреслив колишній керівник розвідки Реглі. - Федеральна рада могла б зробити більше проти шпигунської діяльності Росії на швейцарській землі".
Однак, за його словами, уряд країни віддає перевагу застарілому іміджу нейтралітету.
"Будь-хто, хто сьогодні нейтральний, є на боці агресора", - констатував Реглі.
- Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна неодноразово попереджала владу Німеччини, що країна переповнена новим поколінням російських шпигунів і що Берлін вразливий до шпигунства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе