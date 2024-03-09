Данілов заявив, що Німеччина переповнена російськими шпигунами, і Україна неодноразово попереджала про це

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Times, передає РБК-Україна.

З його словами, Україна неодноразово попереджала владу Німеччини, що країна переповнена новим поколінням російських шпигунів і що Берлін "вразливий" до шпигунства.

Данілов каже, що шпигунська мережа РФ у Німеччині настільки глибока, що вона змогла отримати доступ до секретних переговорів, зокрема про передачу ракет Taurus Україні.

"Ми неодноразово попереджали наших партнерів про шпигунську мережу росіян, які дуже активно діють у Німеччині. Вони прослуховують розмови німецьких чиновників, і ми думаємо, що це не останній "злив"", - розповів секретар РНБО.

Він зазначив, що до 1989 року у Німеччині було багато російських шпигунів, а тепер цим займаються їхні сини і дочки.

Що передувало

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

Зранку 1 березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопосадовці, офіцери бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет Taurus. Симоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з одним німецькою мовою. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від німецького уряду пояснень.

Міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС. Представник міноборони в Берліні повідомив, що "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що витік запису розмови – частина інформаційної війни Росії.

Джерела Bloomberg повідомили, що союзники занепокоєні недбалістю Бундесверу після зливу в РФ розмови про Taurus і закликали її посилити протоколи безпеки, пов’язані із секретною інформацією.

Росія може мати більше перехоплених у Німеччині розмов, які може використати для розхитування ситуації та формування недовіри між партнерами.