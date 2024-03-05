Союзники занепокоєні недбалістю Бундесверу після зливу в РФ розмови про Taurus, - Bloomberg

Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на поінформовані джерела.

За даними Bloomberg, посадовці деяких країн НАТО висловили занепокоєння через недбале ставлення ФРН до оперативної безпеки, що призвело до витоку розмови між німецькими офіцерами – зокрема через використання ними незашифрованої платформи WebEx.

Один зі співрозмовників агентства назвав недбалість "непрофесійною" і сказав, що таку поведінку можна було б очікувати від людей, які ніколи не проходили навчань із безпеки, але не від військових посадовців.

Інше джерело сказало, що не здивоване упущенням з боку Німеччини, а третє – що витік, найімовірніше, призведе до посилення заходів безпеки в усьому світі, але насамперед – у Німеччині.

За словами посадовця з Німеччини, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, інцидент показав, що зміни в політиці безпеки і оборони, викликані повномасштабною війною в Україні, все ще тривають.

Водночас посадовці НАТО применшили важливість опублікованої інформації, нагадавши про відому й публічну опозицію Німеччини до відправки Україні ракет Taurus. Вони також підкреслили важливість збереження єдності Альянсу, попри цей інцидент.

Що передувало

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

Зранку 1 березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопосадовці, офіцери бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет Taurus. Симоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з одним німецькою мовою. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від німецького уряду пояснень.

Міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС. Представник міноборони в Берліні повідомив, що "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що витік запису розмови – частина інформаційної війни Росії.