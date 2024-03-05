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Злив запису офіцерів Бундестагу: Росія може мати більше перехоплених у Німеччині розмов, - Bild

5 березня, 2024 вiвторок
03:16
Новини Володимир Путін

Росія може мати більше перехоплених у Німеччині розмов, які може використати для розхитування ситуації та формування недовіри між партнерами

Про це Bild розповіли представники спецслужб, коментуючи скандал із зливом розмови німецьких офіцерів.

"Зазвичай успішні операції з прослуховування телефонних розмов не розголошуються, щоб не нашкодити джерелу, - сказав ексголова німецької зовнішньої розвідки BND Август Ханнінг. - Тому цей витік може бути лише верхівкою айсберга".

Ханнінг припускає, що в Росії може бути набагато більше перехоплених розмов.

З цим згоден і британський експерт з розвідки Ніл Барнетт: "Москва, ймовірно, має набагато більше інформації. У Берліні мають бути готові до нових витоків у найближчі кілька тижнів та місяців з метою вплинути на громадську думку в Німеччині та нацькувати союзників на Заході один проти одного".

Тієї ж думки дотримується і депутат Бундестагу та експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Я думаю, цілком імовірно, що й інші члени уряду ФРН та міністерств прослуховувалися, включаючи канцлера та його найближче оточення... Публікація цих матеріалів — лише питання часу та відповідної можливості. Це станеться, як тільки Росія вважатиме це за доцільне".

Що передувало

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

Зранку 1 березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопосадовці, офіцери бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет Taurus. Симоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з одним німецькою мовою. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від німецького уряду пояснень.

Міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС. Представник міноборони в Берліні повідомив, що "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що витік запису розмови – частина інформаційної війни Росії.

Джерела Bloomberg повідомили, що союзники занепокоєні недбалістю Бундесверу після зливу в РФ розмови про Taurus і закликали її посилити протоколи безпеки, пов’язані із секретною інформацією.

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