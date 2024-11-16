"Жирна ціль": Птахи Мадяра вполювали неподалік від Покровська ворожий комплекс "Борисоглєбск-2"

Це сталося у ніч з 15 на 16 листопада 2024 року, повідомив засновник та командир підрозділу Роберт Бровді.

На підтвердження своїх слів військовий навів відео ударів по комплексу, а також ранкову зйомку, на якій можна побачити великі отвори на корпусі "Борисоглєбска-2", утворені внаслідок ураження. Поруч із ним лежать вирвані вибуховими хвилями радіощогли.

Як продемонстрував Бровді, враховуючи велику важливість цілі, по ній було здійснено кілька скидів з безпілотників.

За його словами, подія мала місце у Сергіївці на Покровському напрямку.

Вартість комплексу "Борисоглєбск-2" становить $200 млн.

"Жирна ціль", - наголосив Бровді.