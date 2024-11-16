В окупованому Криму в лікарні помер чоловік через обвал мосту 13 листопада
У лікарні в тимчасово окупованому Криму помер чоловік, який отримав поранення внаслідок обвалу мосту 13 листопада
Про це пише ТАСС.
Зазначимо, що ввечері середи, 13 листопада, у тимчасово окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово. Внаслідок цього постраждали дві людини.
Крім того, через обвал мосту було зупинено вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області.
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