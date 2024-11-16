В окупованому Криму в лікарні помер чоловік через обвал мосту 13 листопада

Про це пише ТАСС.

Зазначимо, що ввечері середи, 13 листопада, у тимчасово окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово. Внаслідок цього постраждали дві людини.

Крім того, через обвал мосту було зупинено вантажні перевезення залізницею між півостровом та окупованою частиною Запорізької області.