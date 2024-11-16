"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З перших днів повномасштабного вторгнення росіян дуже дратувало, що на території України населення може жити більш-менш мирним життям. Тому, я завжди пояснюю тим людям, які часто говорять, що от в тилу спокійно живуть, ходять в кавʼярні та театри, в той час, як на фронті пекло, що це наша найсильніша зброя. Так, така ситуація є контрастом, але це саме те, чого не вдалось досягти росіянам", - пояснив Портников.

Віталій Портников зауважив, що головною метою Росії від початку війни було влаштувати на території України складні умови життя. Така мета потрібна для того, щоб українці зневірились і не намагались протистояти російській агресії.

"Якщо вся Україна почне жити в траурному режимі й кожного дня люди будуть думати, що вони знаходяться на межі краху, то це є прямою дорогою до капітуляції перед Росією. Оскільки, це і є головною ідеєю росіян - виснажити Україну так, щоб українці просто хотіли б нормального людського життя - піти до кавʼярні без обстрілів, чи до кінотеатру, або просто погуляти на вулиці з дітьми. Чого хоче Росія? Вони не дадуть нам спокійно жити без обстрілів до того часу, поки ми не визнаємо, що ми є частиною Російської Федерації. Тобто, за задумом Росії, вони будуть робити все, щоб українці почали думати, що нормальне життя можливе лише під їхнім прапором. Тому, якщо ми підемо цією дорогою, то це рівноцінно капітуляції”, - наголосив він.