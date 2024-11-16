Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з грузинами

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1. У 5-му турі Ліги націй збірна України втратила перемогу над Грузією - 1:1, внічию (0:0) зіграли Чехія та Албанія.

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8.

Фото: УЄФА

У вирішальній грі команда Реброва зустрінеться 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.