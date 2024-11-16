Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 16 листопада
Анонс

Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 16 листопада

Влад Дідусь
16 листопада, 2024 субота
06:55
Футбол Михайло Мудрик (у центрі), Україна - Грузія

У суботу, 16 листопада, відбудуться 9 матчів 5-го туру Ліги націй: Грузія - Україна, Нідерланди - Угорщина, Албанія - Чехія та інші

Зміст

Про це повідомляє сайт УЄФА.  

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.  

Ліга націй 

5-й тур

16 листопада

Ліга A

Група 3

21:45 Німеччина - Боснія і Герцеговина

21:45 Нідерланди - Угорщина

Ліга B

Група 1

19:00 Грузія - Україна

21:45 Албанія - Чехія

Група 4

19:00 Чорногорія - Ісландія

19:00 Туреччина - Уельс

Ліга C

Група 1

16:00 Азербайджан - Естонія

21:45 Швеція - Словаччина

Ліга D

Група 2

19:00 Андорра - Молдова

Як Україна виступає у Лізі націй 

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома завершальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Результати футбольних матчів
Читайте також:
США, Південна Корея
Автор Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
Перемога Трампа змусила Південну Корею переглянути плани щодо передачі зброї Україні, - Bloomberg
Україна росія війна
Автор Юрій Мартинович
13 листопада, 2024 середа
Мирна угода в обмін на що: які сценарії завершення війни розглядає Дональд Трамп. Пояснюємо
Дональд Трамп та Ілон Маск
Автор Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
"Поводиться як співпрезидент": оточення Трампа незадоволене надмірною присутністю Маска, - NBC
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
16 листопада
07:56
Майк Тайсон і Джейк Пол
Бій Тайсона і Пола: легенда боксу поступився 27-річному блогеру
07:55
Артем Довбик (праворуч), Україна - Грузія
Грузія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй
07:43
втрати окупантів
Вісім танків, 28 артсистем і понад 1600 військових: втрати армії РФ за добу війни
07:37
ООН
ООН: майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги
07:35
Огляд
Перемога над вигоранням, мільярд на розваги і баклан на вечерю – 5 книг про те, як досягти неможливого
07:18
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття понад 30 безпілотників за ніч: у Калузькій області нібито пошкоджені будинки
07:01
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін: Китай сподівається, що Японія "правильно вирішить" питання історії та Тайваню
06:35
Повенб в Іспанії
Масштабна повінь у Валенсії: очільник регіону відмовився йти у відставку попри протести
06:18
Ілон Маск
"З міркувань нацбезпеки": сенатори-демократи просять розслідувати телефонні розмови Маска із Путіним, - Reuters
06:00
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди": у Києві уламки БПЛА пошкодили багатоповерхівку
05:55
Японія
Очільник МЗС Японії прибув в Україну з неоголошеним візитом
04:48
Розстріл Майдану
Суд виправдав прокурорку і слідчого, які у 2014 році незаконно затримали 72-річного майданівця Пасічника
03:48
Дональд Трамп
Наймолодша в історії: Трамп призначив прессекретаркою Білого дому 27-річну Керолайн Лівітт
02:47
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни окупували Максимівку Донецької області, - DeepState
02:20
школа в окупації
На ТОТ Запоріжжя росіяни в школах організували збір коштів на "СВО", - Нацспротив
01:09
Ліга націй. Румунські фани з прапором Сербії на грі проти Косова
Збірна Косова залишила поле в Румунії через провокації фанів та прапор Сербії на грі Ліги націй
01:07
удар РФ по Одесі 14 листопада
Удар РФ по Одесі 14 листопада: серед пошкоджених будівель - пам’ятки культурної спадщини ЮНЕСКО
00:35
малюнок, діти
Україна повернула з ТОТ Херсонщини 4 дітей
00:03
Єгор Гузенко
Російського Z-блогера "Тринадцятого" випустили зі СІЗО та відправлять воювати в Україну
2024, п'ятниця
15 листопада
23:41
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: Іспанія і Португалія перемогли та вийшли до чвертьфіналу, результати інших матчів 15 листопада
23:37
Військовому блогеру Сорду вручили підозру
Підозру у шахрайстві оголосили військовому блогеру Сорду
23:20
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Нас з ядерною бомбою вимушені будуть запросити до НАТО і навіть припрошуватимуть, - Дикий
22:51
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Від початку доби 15 листопада на фронті зафіксували 157 боєзіткнень: Сили оборони відбили 21 ворожу атаку на Курщині
22:45
Пентагон
У Пентагоні підрахували, скільки коштів залишилось в адміністрації Байдена для допомоги Україні
22:19
Ексклюзив
окупанти, армія РФ
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
21:59
Арсеній Батагов
Молодіжна збірна України врятувала матч з Португалією після трьох поспіль пропущених голів
21:54
Фабіо Каннаваро
Володар "Золотого м‘яча", який підтримував Україну, погодився поїхати в Москву
21:36
Ексклюзив
Люди з бойовим досвідом мають всі шанси бути представленими у парламенті нового скликання, - політолог Кошель
21:06
Сергій Лавров
Лавров заявив, що не уявляє, як Трамп може зупинити війну в Україні
20:50
В Енергоатомі назвали погрози РФ зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС "актом ядерного тероризму"
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни мають намір вийти на трасу Курахове - Запоріжжя та тиснуть на Покровськ: чим це небезпечно для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:17
росія - китай
Боррель повідомив країнам ЄС дані про те, що Китай вперше передав зброю РФ, - ЗМІ
20:09
Оновлено
пневматичний пістолет постріл
На Київщині під час перевірки військово-облікових документів сталася стрілянина. В Сухопутних військах прокоментували
20:00
OPINION
Щоб змусити Путіна до перемовин, слід запропонувати йому "новічок"
19:55
Окупанти
У "центрах зайнятості" на ТОТ України агітують збирати дрони для армії РФ
19:52
Микола Шапаренко (ліворуч) та Георгій Судаков (праворуч), Україна - Грузія
Букмекери назвали збірну України аутсайдером у матчі з Грузією
19:42
Ізраїль знищив іранський центр з розробки ядерної зброї в Парчині, - Axios
19:36
ЗСУ
Уряд встановив доплату українським військовим, які воюють на території РФ
19:34
Ексклюзив
"Ми говоримо про Україну на усіх майданчиках": журналістка Гурська про роль українських медіа за кордоном
19:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну: "Просто багато слів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV