Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 16 листопада

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга націй

5-й тур

16 листопада

Ліга A

Група 3

21:45 Німеччина - Боснія і Герцеговина

21:45 Нідерланди - Угорщина

Ліга B

Група 1

19:00 Грузія - Україна

21:45 Албанія - Чехія

Група 4

19:00 Чорногорія - Ісландія

19:00 Туреччина - Уельс

Ліга C

Група 1

16:00 Азербайджан - Естонія

21:45 Швеція - Словаччина

Ліга D

Група 2

19:00 Андорра - Молдова

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома завершальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.