Через ворожі атаки дронами в Херсоні та області 6 людей отримали поранення

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Там зазначили, що російські війська скинули вибухівку з БПЛА на 55-річного мешканця Берислава. Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Наразі лікарні надають йому необхідну допомогу.

Крім того, близько 17:00 під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. Вони дістали вибухові травми й контузії.

"41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя. В 19-річного потерпілого діагностували поранення руки", - поінформували в ОВА.

Також раніше в ОВА повідомляли, що російська армія атакувала з безпілотника цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки автомобіль загорівся. Постраждав 43-річний чоловік. Його з опіками обличчя та рук, пораненням носа доставили до лікарні.

До того ж вранці російська окупаційна армія вдарила по селищу Козацьке. Внаслідок артобстрілу та скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 52 і 62 років. В них діагностували уламкові поранення ніг.