"Відчуваємо розчарування - ми намагалися виграти": Ребров прокоментував втрачену перемогу України над Грузією

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Матч 5-го туру Ліги націй Грузія - Україна, який проходив у Батумі, закінчився з рахунком 1:1. За словами Сергія Реброва, він розчарований результатом, адже наша команда вела у рахунку.

"Відчуваємо розчарування - ми намагалися виграти. Я казав, що швидкий гол зіграв таку роль, що психологічно намагалися втримати рахунок. Були контратаки, але, на жаль, такий рахунок зараз. Ми очікували будь-якої гри: готувалися до високого пресингу, до позиційного нападу. Майже всі матчі граємо на виїзді, і Грузія отримала впевненість від підтримки вболівальників", - сказав головний тренер збірної України.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України втратила перемогу над Грузією - 1:1.