Мудрика визнали найкращим гравцем збірної України в матчі проти Грузії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"58% вболівальників обрали Михайла Мудрика "левом матчу" з Грузією", - заявили в УАФ.

Матч 5-го туру Ліги націй Грузія - Україна, який проходив у Батумі, закінчився з рахунком 1:1. Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та причетний до гола нашої національної команди.

На 7-й хвилині наша національна команда провела стрімку контратаку: Георгій Судаков кинув у прорив правим флангом Михайла Мудрика, після прострілу якого Соломон Квірквелія відправив м'яч у власні ворота.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України втратила перемогу над Грузією - 1:1.