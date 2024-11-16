Репер Шон Diddy Комбз намагався з в'язниці зв'язатися з потенційними свідками, аби вплинути на судовий процес

Про це інформує Associated Press.

Це звинувачення було висунуто у поданні до федерального суду Мангеттена ввечері п'ятниці, у якому прокурори виступили проти останнього прохання музичного магната про звільнення під заставу у розмірі 50 млн доларів. Слухання про звільнення під заставу заплановано на наступний тиждень.

У заяві прокурори зазначили, що, аналізуючи записи телефонних дзвінків Комбза з в'язниці, було виявлено, що він закликав членів родини зв'язуватися з потенційними жертвами та свідками, аби створити вигідні для нього "наративи". Вони вказали, що він також заохочував використання маркетингових стратегій з метою змінити громадську думку про нього.

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"Підсудний неодноразово демонстрував - навіть перебуваючи під вартою - що він буде грубо і неодноразово порушувати правила, щоб неналежним чином вплинути на результат своєї справи. Іншими словами, підсудний показав, що йому не можна довіряти в дотриманні правил або умов", - йдеться у документі.

За словами прокурорів, з його поведінки можна зробити висновок, що Комбз має намір шантажувати потерпілих і свідків, щоб змусити їх мовчати або давати свідчення, корисні для його захисту.

Адвокати Комбза поки що не прокоментували ці звинувачення.

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.