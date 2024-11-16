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Ексклюзив

Трамп може відсторонитись від війни в Україні, - Фейгін

Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
20:42
Війна з Росією Дональд Трамп

Політик Марк Фейгін припустив, що якщо адміністрації Дональда Трампа не вдасться врегулювати російсько-українську війну, то США можуть взагалі відсторонитись від подій і залишити все так, як є

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Річ у тім, що капітуляція - це позиція Москви. Для Трампа, який хотів би відгородитися взагалі від проблеми, тобто ось, досягли перемир'я, точніше припинення вогню, це інше, - от і добре, а ми тепер займатимемося проблемами Китаю, Близького Сходу, внутрішніми проблемами, свою місію ми виконали: стрілянини нема, убивств нема, ну, щось там відбувається. Якщо ж питання не розв’язується, два варіанти поведінки Трампа такі: він може засмутитися, тобто образитися, як самозакоханий нарцис. Мовляв, чого це я не можу з цим упоратися - через Москву? Через те, що вона не приймає цей план? Може, через Київ, який не згоден поступатися територіями, ділитися суверенітетом, відмовлятися від вступу в НАТО? Тобто, це може його тригерити, і він продовжуватиме цим займатися, поки, не доведе всю цю ситуацію до якогось результату. Може таке бути. Але, з іншого боку, не можна виключати, що Трамп може цим скористатися, начебто зняти з себе відповідальність: ну не хочуть сторони домовлятися - що я можу зробити, у мене шансів тут небагато. Тому, певно, нехай все залишається як є. Тобто з якимось підсумком, з якимось результатом це буде завершено", - пояснив Фейгін.

Політик зауважив, що якщо Трамп відсторониться від війни в Україні, то відповідно США можуть суттєво зменшити, або взагалі зупинити військову допомогу для України, що очевидно вплине на бойові дії.

"Так, звісно, якщо постачання озброєнь, боєприпасів, узагалі виділення допомоги з боку США істотно, кардинально зменшиться, це погіршить становище Києва, безумовно. Хто б там що не казав, 50-55% допомоги, що виділяється Україні, військової допомоги, ідуть зі США, решта – від Європи та інших партнерів України", - зауважив він.

Втім, як наголосив Фейгін, великим питанням постає те, як на таку політику адміністрації Дональда Трампа буде реагувати американське суспільство. Чи готові будуть американці повністю ізолюватись від війни Росії проти України.

"Питання в іншому: наскільки громадська думка в самих США та й істеблішмент, на який я б теж зважав, погодяться на такі доктринальні зміни - повне ігнорування й ізоляцію, дистанціювання від цієї війни й зняття з себе відповідальності навіть адміністрації Трампа. Так, це чотири роки, то будуть важкі чотири роки, можливо, кінцеві, бо тоді нові вибори", - резюмував Фейгін.

 

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.
  • Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп.
  • 16 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди про переговори між Україною і Росією, заявивши, що у слабкій позиції українській стороні нічого робити на цих перемовинах
     
Теги:
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Україна
Росія
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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