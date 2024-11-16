У Миколаєві пролунав вибух

Про вибух у місті повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 19:24.

"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Повітряну тривогу в місті оголосили о 19:22. Тоді Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.