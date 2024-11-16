У Миколаєві пролунав вибух
Ввечері суботи, 16 листопада, в Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістичного озброєння
Про вибух у місті повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 19:24.
"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Повітряну тривогу в місті оголосили о 19:22. Тоді Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
- Від початку доби 16 листопада російська армія атакувала Херсон та область безпілотниками. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення.
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