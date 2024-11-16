Дитяче Євробачення-2024: Грузія перемогла, Україна посіла 3 місце

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Пісня переможця Андрія Путкарадзе присвячена матері - To My Mom. Відомо, що хлопець почав співати у віці двох років, пізніше став учасником вокального ансамблю "Діти моря".

Україну представляв 12-річний Артем Котенко з Охтирки Сумської області. Він виступав з піснею Hear Me Now ("ДІМ"), яка присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів.

У пісні йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.

За підсумками голосування національних журі Україна набрала 122 голоси та займала друге місце. Проте після оголошення результатів голосування від глядачів опустилася на третю позицію. Загалом Україна набрала 203 бали.

Результати голосування національних журі, Фото: Суспільне Культура

Про Дитяче Євробачення-2024

Цьогоріч Дитяче Євробачення вперше в історії проходило в Іспанії. У фіналі 22-го Дитячого пісенного конкурсу Євробачення змагалися представники з 17 країн. Цей рік став рекордним за кількістю учасників з 2021 року.

Крім того, цього року Суспільне мовлення отримало рекордну кількість заявок на участь у національному відборі. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі в літній "зірковій школі".