На Херсонщині Сили оборони знищили командний пункт окупантів поблизу Олешок

Про це у суботу, 16 листопада 2024 року, поінформували Сили оборони Півдня, надавши відповідне відео.

На підставі аналізу даного запису спільнота "КіберБорошно" вирахувала місце розташування цілі: село Челбурда Олешківської міської громади Херсонського району Херсонської області.

Координати: 46.617736, 32.943445.

Населений пункт розташований на схід від Олешок, поруч із Національним природним парком "Олешківські піски".