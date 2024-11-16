На Херсонщині Сили оборони знищили командний пункт окупантів поблизу Олешок
У тимчасово окупованому селі Челбурда, що на лівому березі Херсонської області, захисники України завдали ураження командному пункту російської армії
Про це у суботу, 16 листопада 2024 року, поінформували Сили оборони Півдня, надавши відповідне відео.
На підставі аналізу даного запису спільнота "КіберБорошно" вирахувала місце розташування цілі: село Челбурда Олешківської міської громади Херсонського району Херсонської області.
Координати: 46.617736, 32.943445.
Населений пункт розташований на схід від Олешок, поруч із Національним природним парком "Олешківські піски".
- Актуальне
- Важливе