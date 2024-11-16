Сі Цзіньпін: Китай сподівається, що Японія "правильно вирішить" питання історії та Тайваню

Про це пише Reuters.

Як зазначається, до того ж Сі Цзіньпін на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у столиці Перу місті Ліма закликав Японію і Тайвань захистити глобальну систему вільної торгівлі, а також стабільні й безперешкодні ланцюжки виробництва та постачання.

Тим часом Ішіба сказав Сі, що хоче побудувати "конструктивні та стабільні" відносини, але попросив його скасувати заборону на імпорт японських морепродуктів та посилити заходи безпеки для японських громадян у Китаї після нещодавніх смертельних нападів.

Крім того, він висловив стурбованість щодо морської діяльності Китаю та попросив главу КНР звільнити японських громадян, затриманих у КНР.

Reuters підкреслює, що в останні місяці китайські та японські особи вперше за багато років зробили кроки з відновлення кількох консультативних переговорів, що свідчить про можливе врегулювання напружених відносин.

За останні роки у Китаю та Японії виникли розбіжності щодо низки питань, включаючи територіальні претензії, торгову напруженість та гнів Пекіна через рішення Токіо скинути очищену воду з аварійної АЕС "Фукусіма" у море, що викликало заборону на морепродукти.