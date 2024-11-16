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Директор ліцею з Ірпеня добровільно мобілізувався до ЗСУ

Анатолій Буряк
16 листопада, 2024 субота
20:24
Війна з Росією Директор ліцею №3 міста Ірпеня Бучанського району Київської області Станіслав Федоров

Директор ліцею №3 міста Ірпеня Бучанського району Київської області Станіслав Федоров офіційно долучився до лав ЗСУ

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Про це повідомляє місцевий телеканал ITV.

"Повісток не отримував. Це власне моє рішення. Вважаю, що зараз я є більш корисним саме в цьому напрямку", - зазначив педагог.

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"З посади директора я не звільнений, я тимчасово звільнений у зв’язку з проходженням військового навчання", - уточнив Федоров.

Наразі він займається у військовому навчальному центрі.

Після повномасштабного вторгнення долучився до Тероборони

Станіслав Федоров був директором Ірпінського ліцею №3 ще до 24.02.2022. Коли почалося російське вторгнення на Київщину, вступив до лав Територіальної оборони, патрулював місто, займався розміщенням містян на території навчального закладу.

Станіслав Федоров на даху понівеченого російського обстрілами Ірпінського ліцею №3 (весна 2022 року)

Станіслав Федоров на даху понівеченого російськими обстрілами Ірпінського ліцею №3 (весна 2022 року), Фото: irpinosvita.gov.ua

 

"6 березня всіх, хто був у школі, ми евакуювали. Це було таке полегшення, як маленька перемога, але з прикрістю і розпачем, тому що люди вимушені були з рідного міста тікати у невідомість… Ми ніколи не забудемо погляд дітей – у якому страх, розпач і довіра. Вони вірили нам, вони довіряли й ми не мали жодного права зрадити їхні надії. Це додавало нам сил боротися. А далі… Закрив школу, перевірив усі кабінети з думками, що обов’язково повернемось, і переїхали в штаб управління містом, включились у роботу з організації допомоги населенню та військовим. Але вже 7 березня було прийнято рішення залишити місто. Ми почали виходити з Ірпеня, якраз в день, коли був найважчий евакуаційний вихід. Коли перебували на Романівському мосту, це був єдиний шлях, що залишився для евакуації, почався мінометний обстріл… Там загинула сім’я, на моїх очах, я був в метрах 40 від них… Це була пекельна евакуація. Після того базувалися у Києві, вступили у батальйон ТРО 206 і щоденно допомагали евакуйовувати людей з Ірпеня, Бучі, Гостомеля", - цитує спогади директора ліцею офіційний сайт Управління освіти Ірпінської міської ради.

Після того як росіяни взяли під контроль ближчі до Гостомеля та Бучі житлові масиви Ірпеня, близько трьох тижнів територія ліцею №3 разом з прилеглими кварталами перебувала в окупації.

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28 березня 2022 року Ірпінь було визволено від рашистів.

Будівля ліцею №3 виявилася однією з найбільш постраждалих. Відновити її вдалося завдяки фінансової допомоги Євросоюзу. 

  • Згідно із чинним українським законодавством, українські вчителі-чоловіки мають відстрочку від мобілізації, яку слід подовжувати через кожні три місяці.
  • Попри це, чимало освітян вирішили добровільно долучитися до Сил оборони. Восени 2022 року голова Кабміну Денис Шмигаль казав, що таких нараховується не менше 900 людей.
Теги:
Новини
Суспільство
освіта
Київщина
ЗСУ
мобілізація
Ірпінь
Військові новини
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