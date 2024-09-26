Ми маємо поставити Україну в міцні умови перед переговорами про мир, - Урсула фон дер Ляєн
Президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Нью-Йорку заявила, що Україну необхідно поставити у "міцні умови" перед переговорами про мир
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
"Мир - це врегулювання, яке робить війну неможливою та непотрібною. Ми повинні поставити Україну в міцні умови перед переговорами про такий мир. І тому інтеграція України в Європейський Союз є для нас центром наших мирних зусиль", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
Крім цього, лідерка нагадала про оголошення G7 в Апулії про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, а також про кредит ЄС на суму до €35 млрд.
"Найголовніше: Україна активно тягнеться до світу зі своєю формулою миру. І це те, на що заслуговує хоробрий народ України - справедливий і міцний мир", - наголосила президентка.
- У Нью-Йорку понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.
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