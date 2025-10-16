Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду в економіці, - Пєхота
Ексклюзив

Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду в економіці, - Пєхота

Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
15:00
Світ Україна Польща

У сфері економіки Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду

Зміст

Таку думку висловив польський політик, президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота в інтерв’ю Христині Яцків на Еспресо. 

"Якщо ми говоримо про польську економіку, то намагаємося робити висновки з українського драматичного досвіду. Зокрема, ситуація в українській енергетиці показала, що  майбутнє енергетичного сектору в розпорошенні, щоб не було поодиноких, наприклад,  енергетичних центрів, тобто вони мають бути розпорошені. Треба робити також акцент на відновлювальні джерела енергії. Ми використовуємо український досвід. А щодо стану економіки в цілому, то перед нами спостерігається ще дуже багато проблем. Зокрема в певних сферах, я думаю, ми ще будемо дискутувати, тому що є певні проблеми. Доволі проблематичною сферою є сільське господарство, яке не пройшло глибоку трансформацію", - зазначив він.

За словами Яцека Пєхоти, з огляду на свою структуру, сільське господарство породжує дуже багато проблем. 

"Ми побачили це лише на прикладі наших двосторонніх відносин. Отже, в тих сферах, де ми не довели процеси трансформації до кінця, можливо, це було спричинено черговими виборами, боротьбою за електорат, відповідно, зараз маємо певні наслідки цього. Наприклад, ми маємо дуже великі втрати в гірничодобувній промисловості. І, можливо, це не проблема того, що ми робимо ставку на екологію і так далі. Це питання неефективності гірничодобувної промисловості з багатьох причин. Колись я відповідав за реформу гірничодобувної промисловості. Ми зменшили рівень втрат, але треба було продовжувати цей процес. Відповідно, проблема ніде не зникла, вона і надалі залишається актуальною для польської економіки", - додав польський політик.

Теги:
Новини
Україна
Польща
зерно
Економіка
Читайте також:
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Автор Влад Дідусь
14 жовтня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
Путін в Кремлі
Автор Оксана Ліховід
14 жовтня, 2025 вiвторок
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
Автор Юрій Мартинович
16 жовтня, 2025 четвер
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
Київ
+11.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.39
    Купівля 41.39
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
15:14
ЗСУ, зброя
Шмигаль підсумував засідання у форматі "Рамштайн": що союзники передадуть Україні
14:54
Куп'янськ
У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"
14:02
OPINION
Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ
13:51
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Про Tomahawk можна говорити лише як про "пароль", - Безсмертний
13:29
Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу
13:21
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
"Це було дійсно свято": ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
12:50
НПЗ у РФ
Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює атаки на українські потяги, а Трамп каже, що Індія припинить купувати нафту в Росії. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня
12:21
Аналітика
російські "зелені чоловічки" в Криму 2014 рік
Чи розбудять Європу "зелені чоловічки" та один професор
12:00
Ексклюзив
Польська економіка
Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота
12:00
OPINION
Чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова?
11:59
Ольга Кобилинська
Зеленський призначив Ольгу Кобилинську військовим омбудсманом
11:45
Інтерв’ю
Яцек Пєхота
Я кожного разу при нагоді говорю, що поляки недооцінюють сьогоднішню Україну, - польський політик Пєхота
11:33
сили ППО
Сили ППО знешкодили 283 російських дронів і 5 ракет Х-59
11:24
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У низці областей запроваджені аварійні відключення: ситуація в енергосистемі 16 жовтня
10:50
Ексклюзив
Володимир Золкін
Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна
10:38
Володимир Зеленський
Путін глухий до всього, що говорить світ, - Зеленський заявив, що цієї ночі РФ била по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
10:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:28
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Для того, щоб йти в наступ, повинні бути виконані три умови, - військовий оглядач Пехньо про заяви Трампа
10:02
OPINION
Про Tomahawk, "останнє трампівське попередження" та вплив на хід війни
09:50
Оновлено
Генштаб, фронт
За минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення, 56 - на Покровському напрямку
09:49
ФСБ
РФ перекинула у Маріуполь елітні підрозділи спецназу ФСБ і морської піхоти, - Андрющенко
09:43
Ексклюзив
Інтернаціональний легіон
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
09:30
PR
АТБ
АТБ посіла п'яте місце у ТОП-100 приватних платників податків 2025 року
09:01
Ексклюзив
Як зареєструвати народження дитини, шлюб чи смерть на ТОТ, - пояснила правозахисниця Денісова
08:53
Оновлено
Наслідки атаки РФ у Ніжині
Атака дронів і ракет у ніч на 16 жовтня: постраждала інфраструктура ДТЕК Нафтогаз, у Ніжині поранено трьох людей
08:38
Єрмак, Свириденко, Рубіо
Українська делегація у США побачилась з Рубіо: обговорили підготовку до зустрічі Зеленського й Трампа
08:03
OPINION
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
08:02
Добропільський напрямок
ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState
07:30
Ексклюзив
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
07:29
ЗСУ
РФ втратила 2 танки, 42 артсистеми та 1080 військових за добу війни в Україні
06:59
Нарендра Моді та Дональд Трамп
"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп
00:13
Оновлено
Відключення світла протягом зими
У більшості регіонів України застосували аварійні відключення світла, в кількох областях обмеження скасували
2025, середа
15 жовтня
23:59
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців та росіян
23:29
Фронтмен гурту Disturbed Девід Драйман
У Бельгії та Туреччині скасували концерти Disturbed через підтримку гуртом Ізраїлю
22:50
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Б'ють по містах-мільйонниках: військовий експерт Снєгирьов пояснив тактику РФ
21:57
Піт Геґсет
Літак глави Пентагону Геґсета здійснив екстрену посадку в Британії
21:46
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова
21:00
Оновлено
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Новий пакет PURL, меморандум з Німеччиною, навчання у Польщі: Шмигаль розповів про підсумки "Рамштайну-31"
20:43
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Немає нічого супер критичного для енергосистеми, але графіки можуть бути, - експерт Омельченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV