Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду в економіці, - Пєхота

Таку думку висловив польський політик, президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота в інтерв’ю Христині Яцків на Еспресо.

"Якщо ми говоримо про польську економіку, то намагаємося робити висновки з українського драматичного досвіду. Зокрема, ситуація в українській енергетиці показала, що майбутнє енергетичного сектору в розпорошенні, щоб не було поодиноких, наприклад, енергетичних центрів, тобто вони мають бути розпорошені. Треба робити також акцент на відновлювальні джерела енергії. Ми використовуємо український досвід. А щодо стану економіки в цілому, то перед нами спостерігається ще дуже багато проблем. Зокрема в певних сферах, я думаю, ми ще будемо дискутувати, тому що є певні проблеми. Доволі проблематичною сферою є сільське господарство, яке не пройшло глибоку трансформацію", - зазначив він.

За словами Яцека Пєхоти, з огляду на свою структуру, сільське господарство породжує дуже багато проблем.

"Ми побачили це лише на прикладі наших двосторонніх відносин. Отже, в тих сферах, де ми не довели процеси трансформації до кінця, можливо, це було спричинено черговими виборами, боротьбою за електорат, відповідно, зараз маємо певні наслідки цього. Наприклад, ми маємо дуже великі втрати в гірничодобувній промисловості. І, можливо, це не проблема того, що ми робимо ставку на екологію і так далі. Це питання неефективності гірничодобувної промисловості з багатьох причин. Колись я відповідав за реформу гірничодобувної промисловості. Ми зменшили рівень втрат, але треба було продовжувати цей процес. Відповідно, проблема ніде не зникла, вона і надалі залишається актуальною для польської економіки", - додав польський політик.