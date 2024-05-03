Ми не дозволимо, щоб угорці втретє вимушено воювали, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країні не дозволять, аби її громадяни втретє вимушено воювали. Він також вважає, що Європейський Союз, членом якого Будапешт став у 2004 році, не той, яким був 20 років тому
Про це повідомляє Telex.
За словами очільника угорського уряду, західні країни "поступово занурюються у війну", про що свідчить запровадження санкцій та постачання зброї.
"Європейські лідери, – я не хочу сказати, що вони йдуть до війни, але вони щодня роблять кроки в цьому напрямку", - висловився Орбан.
Водночас він підкреслив, що в Угорщині "не хотіли брати участі ні в Першій, ні в Другій світовій війнах. Ми не дозволимо, щоб угорці втретє були примушені до війни".
Також прем’єр вважає, що війна - це причина економічних труднощів Будапешта та є підставою того, що виробництво країни було нижчим, а інфляція вищою.
"Економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни", - додав Орбан, адже, на його думку, повномасштабна агресія РФ проти України "німців справді розорила", і тепер вони платять за енергоносії вдвічі більше, ніж до війни, коли імпортували з російських джерел.
Також очільник уряду Угорщини надав коментар до 20-ї річниці вступу країни в ЄС. На його думку, зараз Європейський Союз не той, до якого держава приєдналася у 2004 році.
"Ми приєдналися, тому що Європа означала мир і процвітання. Зараз ми в економічній кризі. Європа, до якої ми увійшли, створила двадцять кілька відсотків світової економічної потужності. Зараз ми звідти відскочили, наші конкуренти всі нас випередили, ми не про це говорили. І не було також мови про те, що європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру. Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів", - сказав Орбан.
- Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, що у Європі нібито панують настрої війни, а в політиці домінує логіка війни, завявши, що Захід близький до відправи військ в Україну.
- 26 квітня Орбан в інтерв'ю одній із громадських радіостанцій поскаржився, що Захід виділяє надто багато коштів Україні, через що страждає європейський середній клас.
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