Ми не дозволимо, щоб угорці втретє вимушено воювали, - Орбан

Про це повідомляє Telex.

За словами очільника угорського уряду, західні країни "поступово занурюються у війну", про що свідчить запровадження санкцій та постачання зброї.

"Європейські лідери, – я не хочу сказати, що вони йдуть до війни, але вони щодня роблять кроки в цьому напрямку", - висловився Орбан.

Водночас він підкреслив, що в Угорщині "не хотіли брати участі ні в Першій, ні в Другій світовій війнах. Ми не дозволимо, щоб угорці втретє були примушені до війни".

Також прем’єр вважає, що війна - це причина економічних труднощів Будапешта та є підставою того, що виробництво країни було нижчим, а інфляція вищою.

"Економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни", - додав Орбан, адже, на його думку, повномасштабна агресія РФ проти України "німців справді розорила", і тепер вони платять за енергоносії вдвічі більше, ніж до війни, коли імпортували з російських джерел.

Також очільник уряду Угорщини надав коментар до 20-ї річниці вступу країни в ЄС. На його думку, зараз Європейський Союз не той, до якого держава приєдналася у 2004 році.

"Ми приєдналися, тому що Європа означала мир і процвітання. Зараз ми в економічній кризі. Європа, до якої ми увійшли, створила двадцять кілька відсотків світової економічної потужності. Зараз ми звідти відскочили, наші конкуренти всі нас випередили, ми не про це говорили. І не було також мови про те, що європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру. Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів", - сказав Орбан.