"Вони бачать війну, як свою", - Орбан заявив, що Захід близький до відправки військ в Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, що у Європі нібито панують настрої війни, а в політиці домінує логіка війни, завявши, що Захід близький до відправи військ в Україну
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Європейські лідери вже втягнуті у війну, вони бачать війну як свою війну і ведуть її як свою війну", - заявив Орбан.
За його словами, спочатку допомога Україні включала лише відправку касок, потім санкції, потім пішло постачання зброї, далі було прийнято рішення про фінансову допомога.
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"Все більше і більше десятків мільярдів. Зараз ми десь близько 100 мільярдів. В євро. Гроші, парипа, зброя, але ситуація не покращується, а погіршується. Ми в одному кроці від того, щоб Захід відправив солдатів в Україну", - наголосив він.
Він додав, що нараз ситуація у Європі нагадує "воєнний вихор, який може затягнути Європу в прірву".
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"Брюссель грає з вогнем. Те, що він робить - це акт спокуси. Світові війни ніколи не називаються світовими на початку, - пояснив прем'єр Угорщини. - Ми не хочемо війни, і ми не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні відстоювати мир - вдома, в Брюсселі, у Вашингтоні, в ООН і в НАТО".
- У березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував "західний світ" і закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року.
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