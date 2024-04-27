Через це страждає європейський середній клас, - Орбан заявив, що Україні треба давати менше грошей
У п'ятницю, 26 квітня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю одній із громадських радіостанцій поскаржився, що Захід виділяє надто багато коштів Україні, через що страждає європейський середній клас
Про це повідомляє угорське незалежне видання Telex.
За його словами, один з етапів російсько-українських відносин завершився, однак тепер до нього вступає НАТО.
"Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову сторінку у війні", - заявив він.
Обран наголосив, що наразі головним питанням для Угорщини є те, чи вдасться їй залишитися осторонь, додавши, що "доки в країні існує національно налаштований уряд, Угорщина не братиме участі у війні".
"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", - підкреслив Орбан.
Водночас, на його думку, Україні слід давати якомога менше грошей, оскільки від цього страждає європейський середній клас.
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, що у Європі нібито панують настрої війни, а в політиці домінує логіка війни, завявши, що Захід близький до відправи військ в Україну.
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