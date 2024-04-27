Через це страждає європейський середній клас, - Орбан заявив, що Україні треба давати менше грошей

Про це повідомляє угорське незалежне видання Telex.

За його словами, один з етапів російсько-українських відносин завершився, однак тепер до нього вступає НАТО.

"Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову сторінку у війні", - заявив він.

Обран наголосив, що наразі головним питанням для Угорщини є те, чи вдасться їй залишитися осторонь, додавши, що "доки в країні існує національно налаштований уряд, Угорщина не братиме участі у війні".

"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", - підкреслив Орбан.

Водночас, на його думку, Україні слід давати якомога менше грошей, оскільки від цього страждає європейський середній клас.