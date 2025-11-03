Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Ми не знаємо насправді в якому стані перебуває ядерний потенціал Росії. Адже всі ці угоди про стратегічне наступальне озброєння - СНО-1, 2, 3. Що вони показали, їх реалізація? Росія і Радянський Союз перевиконували плани утилізації тих боєголовок, які в реєстрі були", - заявив він.

На думку Безсмертного це означає, що вони виходили з бойового чергування.

"І був вибір, або їх утилізувати, або модернізувати. Засобів в Росії модернізувати ці боєголовки ядерні, очевидно, обмежена можливість, тим більше в нинішніх умовах. Тому, чесно кажучи, мені дуже сумно через те, що ні в Пентагоні, ні біля Дональда Трампа немає людей, які б могли пояснити йому, що насправді відбувається в цій ситуації", - підсумував дипломат.