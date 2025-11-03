Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний
Ексклюзив

Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний

Євген Козярін
3 листопада, 2025 понедiлок
21:34
Світ Роман Безсмертний

Засобів в Росії модернізувати ядерні боєголовки, очевидно, обмежена можливість, тим більше в нинішніх умовах

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Ми не знаємо насправді в якому стані перебуває ядерний потенціал Росії. Адже всі ці угоди про стратегічне наступальне озброєння -  СНО-1, 2, 3. Що вони показали, їх реалізація? Росія і Радянський Союз перевиконували плани утилізації тих боєголовок, які в реєстрі були", - заявив він.

На думку Безсмертного це означає, що вони виходили з бойового чергування.

"І був вибір, або їх утилізувати, або модернізувати. Засобів в Росії модернізувати ці боєголовки ядерні, очевидно, обмежена можливість, тим більше в нинішніх умовах. Тому, чесно кажучи, мені дуже сумно через те, що ні в Пентагоні, ні біля Дональда Трампа немає людей, які б могли пояснити йому, що насправді відбувається в цій ситуації", - підсумував дипломат.

  • Раніше повідомлялося, що Росія випробувала крилату ракету "Буревісник" з ядерною силовою установкою. Запуск відбувся з архіпелагу Нова Земля, що в Архангельській області РФ, – у Північному Льодовитому океані. 
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
23:04
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 151 бій, 57 - на Покровському напрямку
23:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний
22:46
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
22:23
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
22:07
Ексклюзив
Карта бойових дій
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
21:20
ППО ЗСУ
В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
21:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
20:54
комендантська година
У Запорізькій області посилили комендантську годину
20:31
Казино
У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
20:21
електроенергія, графіки відключень
В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:10
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Карпати" перемогли ЛНЗ, "Полісся" і "Металіст 1925" зіграли внічию: результати усіх матчів 11-го туру УПЛ
20:07
OPINION
блог
Реалізм неможливого
20:02
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
19:49
Зеленський
До кінця листопада Україна може почати виробляти до 800 БПЛА-перехоплювачів на добу, – Зеленський
19:46
Ексклюзив
Ілля Несходовський
"Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів
19:42
Володимир Зеленський
"Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську
19:16
ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині
19:10
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Прорив": у Китаї оцінили останню зустріч Трампа й Сі
19:02
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
18:40
Покровськ
ЗСУ зупинили просування росіян на півночі Покровська і не допустили перерізання дороги на Родинське
18:38
Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада
18:32
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко
18:12
Аналітика
Укрзалізниця, вагон
Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити
18:07
Приставили до обличчя військового ніж і викрутку та обікрали: у Києві затримали двох підозрюваних
18:00
OPINION
Для Путіна брехня — єдиний вихід
17:44
Михайло Борисович Резнік
Помер президент асоціації Укравтопром Михайло Резнік
17:43
вежа Торре-дей-Конті
У Римі поблизу Колізею частково обвалилася старовинна вежа, є постраждалі
17:42
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
"Є три кола засобів": генерал Романенко розповів про особливості ППО довкола Москви
17:30
Ексклюзив
вибори у Нідерландах
Уряд в Нідерландах буде центристський, але третина парламенту буде правою, - бельгійський дипломат Коваль
17:29
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
Зі стратегією поки проблеми, але "кінь вже трохи повалявся": Гудименко про об'єднання ДОТ і АОЗ
17:21
Білорусь вертоліт
У Білорусі заявили про готовність відправити "миротворців" в Україну
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
"Ніколи не боявся їхати будь-куди": на фронті загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко
16:18
безпілотний авіакомплекс
Міноборони майже завершило кампанію закупівель на 2025 рік, затримок немає, - заступник міністра Шевцов
16:17
Ексклюзив
"Орешник"
"У росіян немає проблем з Калінінграда дістати до будь-чого в Литві": журналістка про погрози "Орешніком"
16:15
Ексклюзив
Володимир Горбач
Сі Цзіньпін не ставить себе на одну дошку з іноземними лідерами, - політаналітик Горбач
16:11
Партнерський матеріал
Панорама прифронтового Покровська
Про стабілізацію ситуації в Покровську говорити зарано, там тривають активні бої, — Мусієнко
16:05
АОЗ об’єднується ДОТ
В АОЗ пояснили, як відбуватиметься об’єднання з ДОТ: без скорочень і за єдиною структурою
16:04
OPINION
Санкції США проти Росії: це тільки початок
15:37
Російська дезінформація
Пропаганда РФ поширила фейк, ніби командування покарало українського військового "за пияцтво" привʼязавши до дерева, - ЦПД
Більше новин
