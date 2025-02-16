"Ми повинні бути обережними з цим терміном": Сікорський заявив, що країни Європи не створюватимуть єдиної армії
У суботу, 15 лютого, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув ідею щодо створення єдиного військового формування в Європі
Про це інформує Reuters.
Сікорський наголосив, що лідери країн Європи "повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі".
"Якщо ви розумієте під ним об'єднання національних армій, то цього не станеться, - пояснив він. - Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз розвивав свої власні оборонні можливості".
Міністр також зазначив, що ЄС уже почав формувати посилену бригаду.
"Якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, вона повинна мати національний компонент, компонент НАТО, але я також вважаю, що європейський компонент ЄС, субсидії ЄС для оборонної промисловості, щоб наростити нашу здатність виробляти, але також і сили ЄС, гідні своєї назви", - додав Сікорський.
Він повторив, що присутність польських військ в Україні "не розглядається, тому що обов'язком Польщі перед НАТО є захист східного флангу, тобто власної території".
- У суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.
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