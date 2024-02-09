Ми повинні пояснити європейцям, що означає мати Росію за сусіда, - Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що необхідно краще пояснити громадянам ЄС, що означатиме мати Росію за сусіда
Про це пише EFE.
За словами Борреля, Росія є "сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони".
На його думку, президент Росії Володимир Путін планує йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом, тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".
"Як ви думаєте, чи Путін, починаючи війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де є ? Ні, він вважав свою армію дуже могутньою. І це не так. Я думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не було. Він вважав, що єдність європейців зазнає краху. Я думав, що трансатлантична єдність буде порушена. Нічого з цього не сталося", - заявив Боррель.
Тому, на його думку, потрібно й надалі наполягати на допомозі українцям, "що захищаються від могутнього сусіда, який хоче силою нав’язати своє панування" і який має "ностальгію за старою радянською чи царською імперією".
- Нещодавно Боррель під час свого візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і заявив про зростання спроможності ОПК країн-членів ЄС на 40%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.04
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе