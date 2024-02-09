Ми повинні пояснити європейцям, що означає мати Росію за сусіда, - Боррель

Про це пише EFE.

За словами Борреля, Росія є "сусідом, який не знає, де закінчуються і де починаються його кордони".

На його думку, президент Росії Володимир Путін планує йти до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом, тому що "він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не досягнув жодного значного територіального просування".

"Як ви думаєте, чи Путін, починаючи війну, міг хоч на мить уявити, що через два роки він буде там, де є ? Ні, він вважав свою армію дуже могутньою. І це не так. Я думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не було. Він вважав, що єдність європейців зазнає краху. Я думав, що трансатлантична єдність буде порушена. Нічого з цього не сталося", - заявив Боррель.

Тому, на його думку, потрібно й надалі наполягати на допомозі українцям, "що захищаються від могутнього сусіда, який хоче силою нав’язати своє панування" і який має "ностальгію за старою радянською чи царською імперією".