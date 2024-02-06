Головний дипломат ЄС Боррель прибув в Україну
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок, 6 лютого, прибув з візитом до Києва
Про це інформують Громадське радіо, РБК-Україна та Укрінформ.
Очікується, що Боррель під час візиту підтвердить довгострокову військову підтримку України міжнародною спільнотою.
Крім того, до Києва прибув спеціальний радник Борреля дипломат Закі Лайді. У соцмережі X він опублікував фото на фоні потяга "Хелм - Київ".
"Приїхав у Київ у дні, коли члени представників палати США вирішили покинути Україну напризволяще", - написав він.
- Раніше у на спільній пресконференції з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським у Польщі Боррель розповів, як ЄС може збільшити постачання в Україну боєприпасів. Для цього потрібно відтермінувати їхній експорт у треті країни.
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