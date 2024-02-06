Головний дипломат ЄС Боррель прибув в Україну

Про це інформують Громадське радіо, РБК-Україна та Укрінформ.

Очікується, що Боррель під час візиту підтвердить довгострокову військову підтримку України міжнародною спільнотою.

Крім того, до Києва прибув спеціальний радник Борреля дипломат Закі Лайді. У соцмережі X він опублікував фото на фоні потяга "Хелм - Київ".

"Приїхав у Київ у дні, коли члени представників палати США вирішили покинути Україну напризволяще", - написав він.