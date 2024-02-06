Боррель запропонував спосіб збільшити постачання боєприпасів Україні

Про це він сказав у Польщі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Боррель наголосив, що Україну необхідно забезпечити боєприпасами, і при цьому не важливо, де ці боєприпаси виробляються. Він додав, що проблема сьогодні полягає не у відсутності потужностей європейської промисловості для виробництва. За словами Борреля, країни Євросоюзу у змозі виробляти достатню кількість такої продукції. Однак при цьому значна її частина експортується в треті країни.

"Отже, як я цими днями пояснював своїм колегам-міністрам, найшвидший, найдешевший і найефективніший спосіб збільшити наші постачання боєприпасів в Україну – це припинити експорт до третіх країн. Це те, що можуть зробити лише держави-члени, і це було моє прохання", – сказав він.

Жозеп Боррель додав, що європейська промисловість виробляє багато для експорту в Україну, але також і для продажу. Конкретних цифр він не назвав з міркувань безпеки.

"Отже, найкращий спосіб продати більше Україні чи пожертвувати Україні – це спробувати сказати іншим: "Будь ласка, зачекайте, ви не на війні. Можна почекати кілька місяців і переспрямувати цю продукцію в Україну". Це політичне рішення, яке повинні прийняти країни - члени Євросоюзу", – вважає Боррель.