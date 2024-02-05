Боррель анонсував візит в Україну
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що планує візит в Україну
Про це повідомляє "Європейська правда".
5 лютого під час візиту до Польщі, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Боррель підтвердив, що далі поїде в Україну.
Боррель сказав, що "перебуває на шляху до Києва", не уточнивши подробиць.
Зазначається, що імовірно, він може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.
Боррель наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у 2024 році Україна отримає від країн ЄС щонайменше €21 млрд військової допомоги.
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