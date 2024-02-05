Боррель анонсував візит в Україну

Про це повідомляє "Європейська правда".

5 лютого під час візиту до Польщі, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Боррель підтвердив, що далі поїде в Україну.

Боррель сказав, що "перебуває на шляху до Києва", не уточнивши подробиць.

Зазначається, що імовірно, він може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

Боррель наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.