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Боррель анонсував візит в Україну

5 лютого, 2024 понедiлок
18:24
Світ Саміт ЄС, Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що планує візит в Україну

Про це повідомляє "Європейська правда".

5 лютого під час візиту до Польщі, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Боррель підтвердив, що далі поїде в Україну.

Боррель сказав, що "перебуває на шляху до Києва", не уточнивши подробиць.

Зазначається, що імовірно, він може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

Боррель наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у 2024 році Україна отримає від країн ЄС щонайменше €21 млрд військової допомоги.
Теги:
Україна
ЄС
Війна з Росією
Жозеп Боррель
допомога Україні
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