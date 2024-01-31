Боррель пообіцяв, що цьогоріч Україна отримає €21 млрд військової допомоги від країн ЄС

Про це стало відомо під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми обмінялися з країнами-членами узагальненими даними щодо нашої підтримки для України. Від початку російського вторгнення, майже 2 роки тому, Європейський Союз та країни-члени разом надали Україні військове обладнання на €28 млрд. Це не проєкт, не намір, це реальність на цей момент", - сказав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що не має даних стосовно точної суми військової допомоги Україні, але це буде як мінімум €21 млрд.

"Багато країн-членів вже представили свої внески. Я можу сказати, що вони, щонайменше, будуть дорівнювати €21 млрд, які будуть бюджетом для військової допомоги для України у 2024 році. Тобто протягом одного року мінімальний показник, тому що деякі країни-члени ще визначаються, становитиме €21 млрд, у порівнянні з €28 млрд протягом перших двох років", - додав високий представник ЄС.

Жозеп Боррель зазначив, що європейські міністри отримали оновлену інформацію про ситуацію на фронті та пріоритети України від міністра оборони Рустема Умєрова.

"Ми говорили про нашу військову допомогу для України. Я підтвердив терміновість такої допомоги. Терміновість – це ключове слово для того, щоб погодити подальшу військову підтримку України на найближчий та на довший період", - наголосив Жозеп Боррель.