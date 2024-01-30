Перемога України є найкращою гарантією безпеки Європи, - Боррель
Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що безпека Європи буде поставлена під загрозу, якщо Володимир Путін виграє війну в Україні
Про це повідомляє французьке видання L'Obs.
"Ми знову чуємо, що Україна не може перемогти й що підтримка Заходу не буде тривалою. І знову з'являються спокуси примирення. Ці ідеї були помилковими у 2022 році, і вони залишаються помилковими сьогодні. Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України", - зауважив Боррель.
Він наголосив, що Путін може погодитися на перемир'я лише на його умовах, додавши, що російський президент говорить про "денацифікацію", "демілітаризацію" і "демонтаж". Три слова, які означають лише одне - капітуляцію.
"Замість того щоб шукати примирення, ми повинні пам'ятати уроки, які ми засвоїли з 2022 року, уникати повторення помилок, яких ми припустилися, і подвоїти наші зусилля в тих сферах, де ми досягли успіху", - пояснив дипломат.
Однак, за словами Борреля, партнери України інколи були надто повільними у наданні критично важливої допомоги, "часто вирішуючи діяти лише тоді, коли Росія загрожувала взяти гору".
"Ми повинні надати Україні засоби для звільнення її території, в тому числі ракети великої дальності та інші сучасні системи озброєнь. Ми також повинні посилити протиповітряну оборону України, - пояснив він. - Ми повинні активізувати наші зусилля, щоб виграти ці перегони з путінською Росією".
Боррель зазначив, що на карту поставлена безпека усієї Європи, і, у разі перемоги Путіна, це "заохотить Росію та інші автократії переслідувати свої імперіалістичні цілі".
"Перемога України перед обличчям російської агресії є найкращою гарантією безпеки Європи. Росія, яка навчилася триматися в межах своїх кордонів, зменшить тиск на своїх сусідів, полегшить шлях України до членства в ЄС і дозволить Європі та світу переключити свою увагу на багато інших викликів, що стоять перед ними", - підсумував дипломат.
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Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що зусилля Євросоюзу з врегулювання конфлікту на Близькому Сході не завадять Європі продовжувати потужну допомогу для України.
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