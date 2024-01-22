Боррель заявив, що увага ЄС до конфліктів на Близькому Сході не завадить допомозі українцям

Про це він сказав перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

За словами Борреля, для Європи Україна є першим пунктом порядку денного.

"Той факт, що ми наразі залучені до пошуку рішень на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Перша зустріч буде за віртуальної участі міністра закордонних справ України… Наступна зустріч у форматі Gymnich за участі міністрів оборони країн ЄС буде присвячена обговоренню того, як посилити нашу підтримку. Тож не хвилюйтеся. Україна не має непокоїтися. Європейська допомога буде продовжуватися, вона буде потужною, як завжди", - зазначив високий представник ЄС.

Він також наголосив, що міністри матимуть зустріч з представниками Ізраїлю та арабських країн, щоб обговорити вирішення конфлікту на Близькому Сході на основі принципу "двох держав".

"Якщо уряд Ізраїлю не погоджується з цим рішенням, ми маємо обговорити, про які інші рішення вони розмірковують. Чи дати можливість жити іншим палестинцям? Вбити їх? Той шлях, яким вони намагаються знищити ХАМАС, не є відповідним. Вони закарбовують ненависть на покоління. Ми пам’ятаємо про те, чим є ХАМАС, і що він зробив. Безумовно, ми це заперечуємо й засуджуємо. Але мир і стабільність не можуть бути досягнуті виключно військовими засобами і особливо не тим шляхом, яким вони використовуються зараз", - заявив Боррель.



Він зауважив, що Рада міністрів ЄС матиме сьогодні багато важливих гостей, включаючи міністра закордонних справ Ізраїлю, представників дипломатичної ініціативи ісламських та арабських країн – Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, генерального секретаря Арабської ліги, координатора ООН з гуманітарної допомоги.

Після цього, під час окремої сесії, європейські міністри проведуть зустріч з міністром закордонних справ Палестини. Тож, за словами Борреля, сьогодні у Брюсселі зустрінуться представники всіх сторін та країн, які прямо уражені конфліктом у Газі.