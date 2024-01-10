Зброя, яку мали надати Україні, відправили до Ізраїлю, - посол Бондар
Зброю, яку планувалося надати України, відправили на допомогу Ізраїлю - війна на Близькому Сході впливає на ситуацію в нашій війні
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Він наголосив, що ізраїльські атаки на сектор Гази впливають на допомогу країн Заходу Україні. За його словами, міжнародні ЗМІ змістили акцент на війну в секторі Гази, тому деякі люди думають, що війна в Україні закінчилася.
Також Бондар вважає, що одним із факторів, який впливає на допомогу Україні, є внутрішньополітична ситуація західних країн, зокрема майбутні президентські вибори в США, позиції урядів Угорщини й Словаччини та блокування українських вантажівок польськими фермерами на прикордонних пунктах.
Посол підкреслив, що Київ усвідомлює існування різних ідей партнерів щодо допомоги Україні, і через це він почав нарощувати потужності з виробництва зброї. Також він зауважив, на Заході спостерігається дискурс, що "допомогти Україні дешевше, ніж самостійно воювати".
- 2 листопада 2023 року Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд, який не включав допомогу Україні.
- 7 листопада сенатори-демократи заблокували ухвалення законопроєкту про допомогу Ізраїлю, який не передбачав надання допомоги Україні.
- Згодом заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив про пріоритетність подальшої підтримки України та Ізраїлю для американського керівництва.
- 15 листопада стало відомо, що Пентагон без публічного оголошення збільшив постачання військової допомоги до Ізраїлю.
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