Зброя, яку мали надати Україні, відправили до Ізраїлю, - посол Бондар

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він наголосив, що ізраїльські атаки на сектор Гази впливають на допомогу країн Заходу Україні. За його словами, міжнародні ЗМІ змістили акцент на війну в секторі Гази, тому деякі люди думають, що війна в Україні закінчилася.

Також Бондар вважає, що одним із факторів, який впливає на допомогу Україні, є внутрішньополітична ситуація західних країн, зокрема майбутні президентські вибори в США, позиції урядів Угорщини й Словаччини та блокування українських вантажівок польськими фермерами на прикордонних пунктах.

Посол підкреслив, що Київ усвідомлює існування різних ідей партнерів щодо допомоги Україні, і через це він почав нарощувати потужності з виробництва зброї. Також він зауважив, на Заході спостерігається дискурс, що "допомогти Україні дешевше, ніж самостійно воювати".