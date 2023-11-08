У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні

Про це повідомляє Голос Америки.

Демократи зокрема закидали республіканцям, що ті політизують заходи з подолання кризи на Близькому Сході, пов'язуючи підтримку Ізраїлю зі скороченням фінансування податкової служби.

При цьому демократи наголосили на необхідності та невідкладності допомоги Україні.

"Наші союзники в Україні можуть дозволити собі відстрочку не більшою мірою, ніж наші союзники в Ізраїлі", - сказала сенатор голова сенатського Комітету з асигнувань Петті Мюррей.