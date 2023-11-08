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У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні

8 листопада, 2023 середа
02:31
Війна з Росією Сенат США

У вівторок, 7 листопада, сенатори-демократи заблокували ініціативу республіканців із якнайшвидшого ухвалення законопроєкту про допомогу США Ізраїлю, який не передбачав надання допомоги Україні

Про це повідомляє Голос Америки.

Демократи зокрема закидали республіканцям, що ті політизують заходи з подолання кризи на Близькому Сході, пов'язуючи підтримку Ізраїлю зі скороченням фінансування податкової служби.

При цьому демократи наголосили на необхідності та невідкладності допомоги Україні.

"Наші союзники в Україні можуть дозволити собі відстрочку не більшою мірою, ніж наші союзники в Ізраїлі", - сказала сенатор голова сенатського Комітету з асигнувань Петті Мюррей.

  • 26 жовтня новообраний спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
  • Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.
  • 2 листопада Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд, який не включає допомогу Україні.
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допомога Україні
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
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