США вважають імперативом допомогу Україні та вірять у необхідність підтримки Ізраїлю, - Держдепартамент

Про це Пател сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист", - сказав Пател.

Представник Держдепартаменту також схвально відгукнувся щодо позиції спікера Палати представників США Майка Джонсона на підтримку України.