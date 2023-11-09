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США вважають імперативом допомогу Україні та вірять у необхідність підтримки Ізраїлю, - Держдепартамент

9 листопада, 2023 четвер
06:46
Новини Держдеп США

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив про пріоритетність подальшої підтримки України та Ізраїлю для американського керівництва

Про це Пател сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист", - сказав Пател.

Представник Держдепартаменту також схвально відгукнувся щодо позиції спікера Палати представників США Майка Джонсона на підтримку України.

  • 26 жовтня новообраний спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
  • Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.
  • 2 листопада Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд, який не включає допомогу Україні.
  • 7 листопада сенатори-демократи заблокували ухвалення законопроєкту про допомогу Ізраїлю, який не передбачав надання допомоги Україні.
  • 8 листопада до Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж.
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