До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter).

"Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні", - підписала вона фото з Буттіджеджем на київському вокзалі.

Пані посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони є чітким.

"Штати підтримують Україну та український народ", - написала Брінк.