До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
У середу, 8 листопада, до української столиці прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки Піт Буттіджедж
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter).
"Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні", - підписала вона фото з Буттіджеджем на київському вокзалі.
Пані посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони є чітким.
"Штати підтримують Україну та український народ", - написала Брінк.
- Напередодні сенатори-демократи США заблокували ініціативу республіканців щодо якнайшвидшого ухвалення законопроєкту про допомогу Штатів Ізраїлю, який не передбачав надання допомоги Україні.
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