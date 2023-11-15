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Пентагон без оголошень збільшив військову допомогу Ізраїлю, - Bloomberg

15 листопада, 2023 середа
10:32
Світ Пентагон

Міністерство оборони США без публічного оголошення збільшило постачання військової допомоги до Ізраїлю. Боєприпаси та ракети передаються "майже щодня"

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Пентагон виконує запити ізраїльської армії щодо збільшення кількості ракет з лазерним наведенням для парку бойових вертольотів Apache, а також 155-мм снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для знищення бункерів і нових армійських машин.

Водночас постачання цих американських озброєнь до Ізраїлю виходить за рамки оголошеної передачі ракет-перехоплювачів для системи "Залізний купол" та "розумних бомб" Boeing Co.

"Зброя, яку Ізраїль шукає в ході боротьби з ХАМАСом, визнаною терористичним угрупованням у США та Європейському Союзі, перерахована в документі під назвою "Запити старшого лідера Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і циркулюючим у Пентагоні", - пише Bloomberg.

Згідно із заявою міноборони США, зброя або вже поставляється або Пентагон працює над тим, щоб зробити її доступною із запасів у Штатах та Європі.

Відповідно до підрахунків, станом на кінець жовтня до Ізраїлю було доставлено усі 36 000 снарядів до 30-мм гармат, 1800 запрошених протибункерних боєприпасів M141 та не менше 3500 приладів нічного бачення.

У Пентагоні не стали розкривати деталі журналістам, однак у заяві відомства зазначається, що воно "використовує кілька напрямків - від внутрішніх запасів до промислових каналів США - щоб гарантувати, що Ізраїль має засоби для самозахисту".

"Ця допомога із забезпечення безпеки продовжує надходити майже щодня", - розповіли у міноборони США.

У заяві Пентагону також йдеться про те, що Штати оперативно постачають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси. Це не рахуючи перехоплювачі для "Залізного бані" та медичного додаткового обладнання.

  • 2 листопада Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд, який не включає допомогу Україні.
  • 7 листопада сенатори-демократи заблокували ухвалення законопроєкту про допомогу Ізраїлю, який не передбачав надання допомоги Україні.
  • Згодом заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив про пріоритетність подальшої підтримки України та Ізраїлю для американського керівництва.
Ізраїль
Пентагон
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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