"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України

Анатолій Буряк
2 листопада, 2025 неділя
23:56
Світ україна Сербія війна з Росією

Сербський президент Александар Вучич запропонував Європейському Союзу об'ємну угоду з постачань боєприпасів, що виготовляються на заводах країни. При цьом він не проти того, щоб ці вироби зрештою надходили Силам оборониу України

Зміст

З такою заявою він виступив в інтерв'ю німецькому часопису "Ціцерон".

"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція. Хоча я не хочу, щоб мене сприймали як людину, яка постійно постачає боєприпаси воюючим сторонам, боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - зазначив Вучич.

"І ці боєприпаси потім можуть бути використані в Україні?" - перепитав у нього журналіст Карстен Корфмахер.

Читайте також: "Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу

"Покупці можуть робити з ними що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати. Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Ми вже інтенсивно співпрацюємо з нашими європейськими друзями у військовому плані в Африці, Азії та на інших континентах, і ми готові збільшити нашу присутність разом з європейськими силами", - відповів президент Сербії.

Наразі, за його словами, ЄС розглядає надану ним пропозицію.

"Я все ще чекаю на остаточну відповідь", - підсумував Вучич.

  • У травні 2025 року РФ звинуватила Сербію у "таємному постачанні" боєприпасів Україні.
Новини
Економіка
Україна
Росія
ЄС
Франція
зброя
Європа
Сербія
Війна з Росією
зброя для України
оборона та безпека
