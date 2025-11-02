"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України

З такою заявою він виступив в інтерв'ю німецькому часопису "Ціцерон".

"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція. Хоча я не хочу, щоб мене сприймали як людину, яка постійно постачає боєприпаси воюючим сторонам, боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - зазначив Вучич.

"І ці боєприпаси потім можуть бути використані в Україні?" - перепитав у нього журналіст Карстен Корфмахер.

Читайте також: "Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу

"Покупці можуть робити з ними що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати. Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Ми вже інтенсивно співпрацюємо з нашими європейськими друзями у військовому плані в Африці, Азії та на інших континентах, і ми готові збільшити нашу присутність разом з європейськими силами", - відповів президент Сербії.

Наразі, за його словами, ЄС розглядає надану ним пропозицію.

"Я все ще чекаю на остаточну відповідь", - підсумував Вучич.