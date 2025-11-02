"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
Сербський президент Александар Вучич запропонував Європейському Союзу об'ємну угоду з постачань боєприпасів, що виготовляються на заводах країни. При цьом він не проти того, щоб ці вироби зрештою надходили Силам оборониу України
З такою заявою він виступив в інтерв'ю німецькому часопису "Ціцерон".
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція. Хоча я не хочу, щоб мене сприймали як людину, яка постійно постачає боєприпаси воюючим сторонам, боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку", - зазначив Вучич.
"І ці боєприпаси потім можуть бути використані в Україні?" - перепитав у нього журналіст Карстен Корфмахер.
Читайте також: "Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
"Покупці можуть робити з ними що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати. Я завжди казав, що Сербія є військово нейтральною. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Ми вже інтенсивно співпрацюємо з нашими європейськими друзями у військовому плані в Африці, Азії та на інших континентах, і ми готові збільшити нашу присутність разом з європейськими силами", - відповів президент Сербії.
Наразі, за його словами, ЄС розглядає надану ним пропозицію.
"Я все ще чекаю на остаточну відповідь", - підсумував Вучич.
- У травні 2025 року РФ звинуватила Сербію у "таємному постачанні" боєприпасів Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.14
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе