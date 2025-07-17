"Ми всі поспішаємо, щоб завершити цю справу", - посол США при НАТО Вітакер про передачу зброї Україні
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон намагається швидше передати Україні американську зброю, яку в межах ініціативи президента Дональда Трампа закуповує Альянс
Про це повідомила "Європейська правда".
"Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено", – сказав Вітакер.
Посол підкреслив, що зараз також тривають перемовини щодо продажу систем Patriot, котрі вже є в арсеналі американців.
"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст", – додав він.
За словами Вітакера, серед інших обговорюваних варіантів є відправка державами Європи своїх систем до Києва зараз і можливість придбати їхню заміну насамперед у США.
- Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
- 15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
- Водночас Трамп заявив 16 липня, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні.
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