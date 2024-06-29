Microsoft заявила про витік даних держустанов Техасу унаслідок російської кібератаки
Корпорація Microsoft поінформувала більше десятка державних установ та університетів штату Техас про витік даних унаслідок російської кібератаки
Про це повідомляє Bloomberg.
У компанії повідомили, що хакери отримали доступ до листування після атаки у січні. За словами джерел, серед установ, які Microsoft попередила про витік в результаті атаки, були Департамент транспорту Техасу, Комісія з питань робочої сили Техасу, Департамент автотранспорту Техасу, Головне управління земельних ресурсів Техасу і Рада з цінних паперів штату Техас.
Microsoft звинуватила в атаці хакерську групу Midnight Blizzard, пов'язану з російськими спецслужбами.
Як стверджує представник Техаського агентства з кібербезпеки Стів Пір, електронна пошта штату дійсно була зламана, але зловмисники отримали доступ лише до рутинної адміністративної переписки.
"Щоб внести ясність, штат Техас не був зламаний. Зламали Microsoft, і це торкнулося деяких електронних листів штату Техас", - заявив Пір.
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Російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому в неділю і в ніч на понеділок 3 червня.
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