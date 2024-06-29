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Головна Світ Microsoft заявила про витік даних держустанов Техасу унаслідок російської кібератаки

Microsoft заявила про витік даних держустанов Техасу унаслідок російської кібератаки

29 червня, 2024 субота
17:21
Світ Microsoft

Корпорація Microsoft поінформувала більше десятка державних установ та університетів штату Техас про витік даних унаслідок російської кібератаки

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

У компанії повідомили, що хакери отримали доступ до листування після атаки у січні. За словами джерел, серед установ, які Microsoft попередила про витік в результаті атаки, були Департамент транспорту Техасу, Комісія з питань робочої сили Техасу, Департамент автотранспорту Техасу, Головне управління земельних ресурсів Техасу і Рада з цінних паперів штату Техас.

Microsoft звинуватила в атаці хакерську групу Midnight Blizzard, пов'язану з російськими спецслужбами.

Як стверджує представник Техаського агентства з кібербезпеки Стів Пір, електронна пошта штату дійсно була зламана, але зловмисники отримали доступ лише до рутинної адміністративної переписки.

"Щоб внести ясність, штат Техас не був зламаний. Зламали Microsoft, і це торкнулося деяких електронних листів штату Техас", - заявив Пір.

  • Російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому в неділю і в ніч на понеділок 3 червня.

Теги:
Кримінал
Росія
Техас
втручання Росії
кібератаки
США
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