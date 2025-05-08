Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем
Міністр фінансів США Скотт Бессент ствердно відповів на запитання, чи вважає лідера Кремля Володимира Путіна воєнним злочинцем
Про це Бессент сказав під час виступу перед конгресом, передає Kyiv Post.
Конгресмен Хуан Варгас запитав Бессента, чи буде він вести переговори з військовим злочинцем, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.
"Я думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. (...) Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - відповів очільник мінфіну США.
Йому також поставили пряме запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем. Бессент відповів: "Так".
- У 2022 році тодішній президент США Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем через неспровоковане вторгнення в Україну. Це була перша така заява з вуст американського лідера з часів початку російського вторгнення в Україну.
- У 2023 році Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.
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