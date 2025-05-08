Міністр фінансів США Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем

Про це Бессент сказав під час виступу перед конгресом, передає Kyiv Post.

Конгресмен Хуан Варгас запитав Бессента, чи буде він вести переговори з військовим злочинцем, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. (...) Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни", - відповів очільник мінфіну США.

Йому також поставили пряме запитання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем. Бессент відповів: "Так".