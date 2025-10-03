Міністр культури Литви назвав питання про приналежність Криму провокаційним і не відповів на нього
Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії не зміг відповісти на питання журналістки, чий Крим, згадавши про "межу, за яку не варто заходити"
Про це пише Delfi.
Зазначено, що після прохання журналістки до Адомавічюса відповісти, чий Крим, настала пауза.
"Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про міністерство культури", – потім сказав він.
Литовський міністр також попросив "не грати в ці ігри".
"Розумієте, потрібно... Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", – додав Адомавічюс.
Водночас паузою на початку він відреагував і на питання, що для нього як для особистості означає перемога України.
"Напевно, найкраще це знають самі українці — що для них є перемогою. Не ми. Ми не можемо зрозуміти їх так глибоко, як вони самі бачать ситуацію. Так само, як ми, Литва, усвідомили свою перемогу, коли вийшли з окупації, з-під гноблення і стали вільними, так і вони повинні самі визначити свою перемогу. Це їхній шлях. Кожен повинен пройти свій шлях. Ми можемо лише допомогти, підтримати. Наша допомога може допомогти їм знайти цю перемогу. Але тільки вони можуть назвати, якою вона повинна бути. Не можна відповідати за іншого", — заявив очільник мінкульту Литви.
- 2 жовтня МЗС України оголосило про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа: та раніше визнала Крим і ТОТ чотирьох областей російськими.
